رياضة | تعرف على نتائج الجولة 12 بالقسم الرابع ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج الجولة 12 بالقسم الرابع ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم منافسات الجولة 12 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .

وأسفرت مباريات الجولة 12 عن استمرار المنافسة الشرسة للثنائى معلمين الواسطى واهناسيا على خطف المركز الاول للصعود بجانب استمرار باروط وسمسطا فى تقديم نتائج إيجابية بالفترة الماضية .

معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى نجح فى الاحتفاظ بالصدارة بفوز بثنائية نظيفة على مركز شباب الواسطى .

فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز هام بنتيجة 1/3 على مضيفه بوش الرياضى " ليدرز " بقيادة اكرم جابر .

وسقط مركز شباب الفشن فى فخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب اهناسيا بنتيجة 1/2 بمباراة قوية ونارية حيث نجح اهماسيت فى مواصلة المنافسة على الصدارة .

ونجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 4/7 على نظيره الشبان المسلمين .

وشهدت مباريات الجولة إحراز 19 هدف خلال 4 مباريات .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .

Advertisements

1 - معلمين الواسطى 29 نقطة

2 - اهناسيا 29 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - سمسطا الرياضى 18 نقطة

5 - باروط 17 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر