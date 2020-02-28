رياضة | عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظائرهم في بيراميدز.

ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي المنافسة على كافة البطولات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.