رياضة | صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وسائل الإعلام المدريدية انتقادات لاذعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة من مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: زيدان و القرارات الغير مفهومة.. لم يلعب كروس دقيقة واحدة أمام سيتي وأضاف مدريد هزيمة جديدة ، يغير كثيراً ولا يساعد التباين الكبير في تثبيت فريق واضح.

واضافت: بعد الوصول إلى منتصف هذا الموسم ، الانطباع هو أن زيدان يدير خطة مسبقة من الإدارة وإدارة توزيع الدقائق والفرص لجميع اللاعبين أكثر مما كان يود ، وخاصة في مركز الهجوم .

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وتابعت: ستسعى إدارة الموارد المحسوبة وغير القابلة للتشفير إلى إبقاء جميع اللاعبين المعنيين ، ولكن على وجه الخصوص بعض المحاربين القدامى الذين يتمتعون بوزن مهم في غرفة تغيير الملابس أكثر مما يتمتع به الشباب الجديرين .

وواصلت: هذا شيء يحدث في ريال مدريد وبرشلونة وفي أتلتيكو وفي جميع الفرق الكبيرة ، وهو أمر مفهوم وحتى يمكن تبريره لأن إدارة النجوم ليست مهمة بسيطة.