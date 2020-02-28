رياضة | عاجل - الأهلي يعلن عن مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يعلن عن مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي السعودي اليوم، الجمعة، رسميا تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويتولى ميلويفيتش قيادة الفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعقد يستمر لمدة موسم واحد ونصف الموسم.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ عبد الإله بن معتوق مؤمنة، إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش (49 عاما) لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد لموسم ونصف."

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وأضاف البيان :"وتكفل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل، بمقدم عقد المدرب ورواتبه المتبقية من الموسم الرياضي الحالي".

وتابع :"من جهتها قدمت إدارة النادي خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل على دعمه للنادي ماديا معنويا وتوصيته بالتعاقد مع مدرب ذو قيمة فنية عالية، مؤكدة أن دعم سموه سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للفريق ليحقق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يشارك فيها".

وسبق للمدرب الصربي قيادة عدة فرق أبرزها ريد ستار الصربي وأومونيا نيقوسيا القبرصي وكذلك بانيونيوس اليوناني.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد مرور 19 مرحلة من المسابقة.