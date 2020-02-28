رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا لرة القدم Live score: Egypt's Zamalek v Tunisia's Esperance والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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* مشاهدة مباراة الزمالك والترجي :

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يسعى الزمالك لتحقيق فوز مريح وبفارق كبير من الأهداف في المباراة اليوم قبل مباراة العودة المقرر لها في السادس من مارس المقبل خاصة وأن مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك لأن الترجي التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه بعد الخسارة في كأس السوبر الافريقي على يد الفريق الأبيض في يوم 24 فبراير الجاري في المباراة التي أقيمت في قطر وهو نفس الدافع الذي يجعل مباراة اليوم صعبة على أبناء القلعة البيضاء، حيث حضر الفريق التونسي إلى القاهرة وهدفه الثأر من الزمالك أمام عينه لتصبح المباراة ثأر للترجي ومفتاح العبور للزمالك.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

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خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

- أما الترجي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي:-

حراسة المرمى : رامي الجريدي

خط الدفاع : حسين ربيع - أمين بن حميدة - شمس الدين الذوادي - إيهاب مباركي

خط الوسط : كوامي بونسو - يوسف العبدلي - محمد أمين مسكيني - فادي بن شوج

خط الهجوم : رائد فداء - محمد علي بن حمودة

* مشاهدة مباراة الزمالك والترجي :

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