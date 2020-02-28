رياضة | عاجل - مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي غدًا. ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطى شوبير Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - حسين الشحات - جونيور أجاي خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.

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