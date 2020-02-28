الامارات | لمسة برازيلية تكتب فوزاً تاريخياً لخورفكان على الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة برازيلية تكتب فوزاً تاريخياً لخورفكان على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز ريكاردو مينديز هدفاً جميلاً، كتب به الفوز الأول في تاريخ نادي خورفكان على الجزيرة بهدف دون رد، على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي، ليشعل "النسور" صراع البقاء في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما ابتعد "فخر أبوظبي" خطوة جديدة عن المنافسة على اللقب، بعدما توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وحقق خورفكان فوزه الثاني في الدوري، بعدما كان قد فاز على الشارقة في الجولة الـ 14، ليواصل نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة في آخر أربع جولات، بينما شهدت المباراة عدم دخول مرمى "النسور" أي أهداف للمرة الأولى منذ بداية الموسم، بعدما اهتزت شباكه في الجولات الـ 16 السابقة.