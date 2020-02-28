شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الوطني يتابع الزمالك والترجي من استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني منتخبنا مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، على حضور مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتابعة اللقاء من مقصورة استاد القاهرة الدولي.

وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني بالكامل طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني لمتابعة ورصد كل اللاعبين في شتى المسابقات تمهيدًا للوقوف على أفضل العناصر الممكنة لضمها لمعسكر المنتخب القادم خلال أجندة مارس لخوض مباراتين رسميتين أمام منتخب توجو في منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.