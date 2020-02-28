شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويؤدي رمضان التدريبات التأهيلية على الرمل، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي، اخصائي العلاج الطبيعي بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة من مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.