الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) الترجي.. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي الرياضي التونسي، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام – محمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – كاسونجو. تشكيل الترجي: Advertisements حراسة المرمى: معز بن شريفية. الدفاع: إيهاب المباركي- شمس الدين الزوادي- اليعقوبي- إلياس شتى. الوسط: فوسيني كوليبالي- بن حمودة- بن رمضان- بن غيث- الهوني. الهجوم: إبراهيم واتارا. أبرز أحداث اللقاء: د1: هجمة خطيرة للترجي التونسي يتصدى لها محمد أبو جبل د6: تسديدة قوية من الهوني تمر بجوار القائم د21: خروج إلياس شتي ونزول خليل شمام د27: الهدف الأول لفريق الترجي أحرزه بن غيث

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