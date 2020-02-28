شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصل استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مواجهة نظيره نادي الترجي التونسي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قامت جماهير الزمالك الموجودة باستاد القاهرة بالتقاط الصور التذكارية مع منصور.
كما تواجد في ملعب المباراة أحمد مرتضى منصور، وحمادة أنور وعلاء مقلد، وأحمد عادل عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة لمؤازرة الفريق.
ويواجه الزمالك بطل تونس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة.
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