«واتارا» و«الهوني» يقودان هجوم الترجي التونسي في مواجهة الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الزمالك في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: معز بن شريفية. الدفاع: إيهاب المباركي- شمس الدين الزوادي- اليعقوبي- إلياس شتى. الوسط: فوسيني كوليبالي- بن حمودة- بن رمضان- بن غيث- الهوني. الهجوم: إبراهيم واتارا.

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