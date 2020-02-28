«كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة الترجي التونسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وضم التشكيل: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام – محمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – كاسونجو.

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