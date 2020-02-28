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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سواريز: نريد الفوز في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
أشار المهاجم الاورغواياني لنادي برشلونة لويس سواريز الى أن الفوز في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد سيمثل ضربة كبيرة في مساعي الحصول على لقب الليغا.
ونشرت محطة RAC1 الإذاعية تصريحات سواريز التي اتت كالاتي: "أعلم أنني تعرضت لانتقادات كبيرة جداً بسبب العملية االتي خضعت لها ولكني شعرت بعدم الراحة، لكنني قوي جداً في مواجهة هذه التعليقات وما سأحاوله هو العودة عاجلاً".
وعن تجديد عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل، اختتم: "عائلتي سعيدة جداً في برشلونة وأشعر بأنني أقدم الفائدة للفريق، يجب أن يتخذ النادي القرار، من جهتي أريد أن أستمر ولكن هذا لا يعتمد علي، لكن إذا لعبت في الموسم المقبل 60 بالمائة من المباريات سأجدد تلقائياً".
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