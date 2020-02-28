شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد كامل العدد قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 بدأ فريق ​ريال مدريد​ استعداداته للقاء القمة امام ​برشلونة​ في كلاسيكو الارض ضمن الجولة 26 من ​الدوري الاسباني​.

وسيستقبل النادي الملكي غريمه التقليدي النادي الكتالوني على ملعب السانتياغو برنابيو. Advertisements وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كتيبة زين الدين زيدان مدرب الفريق قد تدربت بأكملها، باستثناء الثنائي المُصاب أسينسيو وهازارد. ويواصل اسينسيو عملية تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ بينما يُعاني هازارد من إصابة بشرخ في شظية القدم اليمنى. وأوضحت الصحيفة، أنّ 22 لاعباً تدربوا اليوم، بما فيهم ماريانو دياز مهاجم الفريق بعد تعافيه من الاصابة.

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