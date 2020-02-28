شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراتي الأهلي والهلال في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراتين أخريين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك وسط المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المتفشي في الصين والذي انتقل إلى دول أخرى.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة، عن تأجيل مباراتي أهلي جدة أمام الشرطة العراقي، والهلال أمام باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

وجاء ذلك بعد قرار سابق من الاتحاد الآسيوي قضى بتأجيل مباراتي النصر أمام سباهان أصفهان الإيراني والتعاون أمام بيرسبوليس الإيراني، بسبب فيروس كورونا.