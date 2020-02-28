أهلي جدة يعلن تعاقده مع المدرب الصربي فلادان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي يوم الجمعة رسميا تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
ويتولى ميلويفيتش قيادة الفريق خلفا للسويسري كريستيان غروس، بعقد يستمر لمدة موسم واحد ونصف الموسم.
وذكر الأهلي في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ عبد الإله بن معتوق مؤمنة، إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش (49 عاما) لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد لموسم ونصف".
وأضاف البيان: "وتكفل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل، بمقدم عقد المدرب ورواتبه المتبقية من الموسم الرياضي الحالي".
وسبق للمدرب الصربي قيادة عدة فرق أبرزها ريد ستار الصربي وأومونيا نيقوسيا القبرصي وكذلك بانيونيوس اليوناني. ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد مرور 19 مرحلة من المسابقة.
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