شكرا لقرائتكم ضمك يعزز آماله بالبقاء ويعبر الحزم بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق نادي ضمك فوزًا ثمينا بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه الحزم، في الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح ضمك أهداف المباراة في وقت متأخر، وتحديداً في الدقيقة 77 عن طريق فاروق شافعي، وسجل الهدفين الثاني والثالث اللاعب زيلايا في الدقائق 86 و91.

ورفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14 للدوري، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر لجدول الترتيب.