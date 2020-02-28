شكرا لقرائتكم راموس.. الأكثر طرداً في تاريخ دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات المدافع الإسباني سيرخيو راموس أكثر لاعب تشهر في وجهه البطاقة الحمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما طرد من قبل الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

وطرد راموس عند الدقيقة 78 من لقاء فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما عرقل البرازيلي غابرييل جيسوس في انفراد صريح.

أول بطاقة حمراء أوروبية أمام أوبمياكوس

بطاقته الحمراء أمام أياكس

وبهذه البطاقة الحمراء عادل راموس رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولندي إدغار دافيدز في عدد المرات التي طردوا فيها خلال دوري أبطال أوروبا برصيد 4 مرات.

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وخلال مسيرة راموس مع إشبيلية وريال مدريد، لعب 683 مباراة، حصل خلالها على 219 بطاقة صفراء، منها 18 صفراء مكررة قادت إلى طرد، و8 حمراء مباشرة.

راموس أمام غلطة سراي

وتعود أول بطاقة حمراء أشهرت في وجه راموس أوروبيا إلى عام 2005 أمام أولمبياكوس اليوناني عند الدقيقة 90 من المباراة، ليلحقها بأخرى بعدها بخمسة أعوام في مواجهة الريال أمام مضيفه أياكس في آخر دقائق المباراة. وتعرض راموس لطرده الأخير أوروبيا قبل 7 أعوام، في مواجهة فريقه أمام غلطة سراي التركي وطرد حينها في الدقيقة 26.

ولا يعد هذا الرقم الوحيد الذي كسره راموس في عدد البطاقات الحمراء، إذ يعد قائد ريال مدريد ومدافع المنتخب الإسباني الأكثر طردا في تاريخ الدوري الإسباني منذ تأسيسه في عام 1929 بعدد 20 مرة، وطرد 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، ومرتين في كأس إسبانيا، ويعد الأكثر طردا بقميص ريال مدريد في تاريخه، فيما لم يسبق أن أشهرت في وجهه البطاقة الحمراء مع منتخب إسبانيا.