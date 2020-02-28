تشكيل نادي الزمالك أمام الترجى التونسى

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الترجى التونسى المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا. وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الترجى اللاعبين : حراسة المرمى : محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى . خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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