ليفربول «المنحوس».. فيروس كورونا قد يمنع «الريدز» من التتويج بالدوري الإنجليزي

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن تفشي فيروس كورونا قد يمنع تتويج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

وأفادت صحيفة "تيليجراف" البريطانية بأن الحكومة الإنجليزية قد تتخذ قراراً بإيقاف مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا خوفًا من أن يضرب إنجلترا كما فعل في إيطاليا.

وأضافت الصحيفة أنه وحتى الآن "لا يوجد أي ضمانات لتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في حال تم إيقاف الموسم قبل نهايته وعدم استكمال باقي الجولات".

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه على الرغم أن ليفربول يتفوق كبير من النقاط على أٌقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، إلا أن "الريدز" قد لا يتوّج باللقب المحلي حال إلغاء المسابقة بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا قررت الحكومة البريطانية إلغاء جميع الأحداث الرياضية، فإن ليفربول لن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأمس الخميس، أعلنت بريطانيا عن إرتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى 15 شخصاً، وسط مخاوف من زيادة أعداد المصابين خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 79 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويحتاج ليفربول للفوز في الأربعة مباريات المقبلة لحسم اللقب رسمياً.