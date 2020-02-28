موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة .. بينهم «قناة مفتوحة»

يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. تقام المباراة في تمام السادسة مساءا في استاد القاهرة الدولي. و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق محمد بركات، إضافة إلي قناة "تايم سبورت" الناقل الأرضي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي: Advertisements قمر يوتل سات 9 شرق. تردد: 11900 أفقي. معدل الترميز: 27500.

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