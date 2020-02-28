وصول أتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الترجي

وصل أتوبيس فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في السادسة مساء اليوم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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