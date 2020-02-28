الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يرجىء جمعيته العمومية بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ارجاء جمعيته العمومية المقررة في نيسان/ابريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ادى الى تأجيل والغاء عدد من المباريات القارية.

وقال في بيان الجمعة "قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تأجيل الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد، والذي كان مقررا يوم 16 نيسان/أبريل 2020 في العاصمة الماليزية كوالالمبور".

تابع "في أعقاب التأجيل الاضطراري لاجتماعات لجنة التدقيق، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، إلى جانب تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي، نتيجة المخاوف الصحية وقيود السفر، فقد تم الاتفاق على إقامة اجتماع الجمعية العمومية في موعد يحدد لاحقا من قبل المكتب التنفيذي".

وأعلنت لجنة المسابقات الجمعة تأجيل مباراتي الاهلي السعودي مع الشرطة العراقي (المجموعة الاولى) والهلال السعودي ضد باختاكور الاوزبكستاني (المجموعة الثانية) في دوري ابطال اسيا.

وكان الاتحاد القاري اعلن الخميس إرجاء مباريات ضمن مسابقة دوري الأبطال مقررة في الفترة المقبلة، ودعا الى اجتماعات طارئة مع ممثلين للاتحادات الوطنية والأندية بسبب تفشي الفيروس.

وأشار الاتحاد في بيان الى إرجاء ست مباريات في منطقتي غرب وشرق آسيا، أبرزها في الثاني من آذار/مارس بين الوحدة الإماراتي واستقلال طهران (المجموعة الأولى)، بيرسيبوليس الإيراني والتعاون السعودي (المجموعة الثالثة)، والثالث منه بين شباب الأهلي دبي وشهر خودرو الإيراني (الثانية) وسيباهان الإيراني والنصر السعودي (الرابعة).

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كما طال الإرجاء أيضا مباراة مقررة بين أف سي سيول الكوري الجنوبي وشيانغراي التايلاندي (الأربعاء الرابع من آذار/مارس)، والنصر السعودي وسيباهان الإيراني (في الجولة الرابعة في السادس من نيسان/أبريل).

وتعد إيران أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، واتخذت دول عدة في جوارها قرارات بمنع السفر إليها أو وقف الرحلات الجوية، وصولا الى فرض حجر صحي على الآتين منها.

وأرخى انتشار فيروس كورونا الذي أثّر سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل ان يتمدد الى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا الى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وكان الاتحاد القاري قد أرجأ بداية مباريات الأندية الصينية في المسابقة الآسيوية الأم.

وفي سياق متصل، أشار الاتحاد القاري الى انه على تواصل مع نظيره الدولي (فيفا) "لتقييم التأثير المحتمل على المباريات المقبلة في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي من المقرر ان تقام في آذار/مارس المقبل".