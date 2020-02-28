عقد الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتماعه اليوم الجمعة في مصر برئاسة الدكتور حسن مصطفى، ذلك من أجل تنظيم ثلاثي لبطولة العالم للرجال ٢٠٢٥ بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وبطولة ٢٠٢٧ في ألمانيا.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف نسخة ٢٠٢١، بينما تقام نسخة ٢٠٢٣ في بولندا والسويد. من أجل تنظيم ثلاثي لبطولة العالم للرجال ٢٠٢٥ بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وبطولة ٢٠٢٧ في ألمانيا.جدير بالذكر أن مصر تستضيف نسخة ٢٠٢١، بينما تقام نسخة ٢٠٢٣ في بولندا والسويد.

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