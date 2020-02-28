نزول لاعبو الزمالك لأرضية الملعب وسط هتاف جماهيري قوي

نزل لاعبو الزمالك إلى أرضية ملعب ستاد القاهرة من أجل إجراء العمليات الإحمائية استعدادا لمواجهة الترجي، التي تنطلق الساعة السادسة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، وسط سط هتاف قوي وحماس منالجماهير الأبيض المؤازرة للزمالك.
قامت جماهير الزمالك بالهتاف للاعبين، ونادتهم من أجل تحيتهم، ومن جانبهم قام لاعبو الزمالك بتلبية النداء.
حرصت جماهير الأبيض أيضًا على تحفيز محمودعبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، حارسي الزمالك من خلال النداء عليه " جنش هو الاصل احسن جون في مصر " وبادلهم التحية، من أجل تحفيزه بعد الإصابة الطويلة التي لاحقته وعاد منها منذ فترة قصيرة، فيما قامت الجماهير بهتاف قوي لأبوجبل فور نزولة الملعب.
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