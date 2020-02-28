بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، في مباراة قوية ومثيرة وحماسية للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
لفريق مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة الذي جمع 14 نقطة.
وتأهل الزماك لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعه وجمع 9 نقاط، خلفًا
ويدخل الزمالك المباراة أمام الترجي التونسي، بمعنويات مرتفعه بعدما فاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما بالدوحة، في مباراة السوبر الإفريقي.
واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع بنفس تشكيل مباراتي
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق 17 نقطة، عن النادي الأهلي صاحب الصدارة.
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