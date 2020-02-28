بث مباشر| مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الزمالك الرسمية على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام.
في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي.
في خط الهجوم: مصطفى محمد.
فيما جاء تشكيل الترجي الرسمية على النحو التالي:
معز بن شريفية ـ إلياس الشتي ـ إيهاب المباركي ـ خليل شمام ـ محمد علي اليعقوبي ـ فوسيني كوليباليـ محمد على بن رمضان ـ عبد الرؤوف بن غيث ـ حمدو الهوني ـ بلال بن ساحة ـ إبراهيم واتارا.
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