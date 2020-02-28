بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي.. دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ال ١٦ لدوري أبطال أفريقيا ضمن جولة الذهاب.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الترجي منذ أسبوعين على لقب السوبر الأفريقي بالإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وهو ما يجعل المباراة مواجهه خاصة بين الفريقين.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ١٦ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويدخل الزمالك المباراة بقيادة مدربه كارتيرون وتشكيل مكون من محمد ابو جبل لحراسة المرمى وخط دفاع بقيادة محمد عبد الشافي ومحمود علاء والونش وحازم إمام وفي خط الوسط طارق حامد وفرجاني



لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

الساسي واوناجم بدلا من أوباما المصاب واشرف بن شرقي وزيزو بينما يدفع بمصطفى محمد للهجوم في مواجهة الترجي الذي يسعى لتعويض خسارته أمام الزمالك ومصالحة جماهيره.مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا