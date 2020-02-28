يلا شوت Zamalek اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت دوري ابطال أفريقيا لايف كورة اونلاين | Yalla Shoo

يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. تقام المباراة في تمام السادسة مساءا في استاد القاهرة الدولي. ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي من محمد بركات. و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.

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