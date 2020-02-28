جماهير الزمالك تواصل التوافد على ستاد القاهرة

توافدت أعداد كبيرة من جماهير فريق الكرة الأول بالنادي على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الزمالك والترجي التونسي. ما زالت الجماهير تتوافد لمؤازرة الزمالك حيث يوجد الكثير منهم خارج محيط ستاد القاهرة ويدخلون بانتظام في الوقت الحالي. بانتظام في الوقت الحالي. ويواجه الزمالك بطل تونس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام السادسة مساءً على ستاد القاهرة.

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