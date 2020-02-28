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مانشستر يونايتد يصطدم بالحصان الأسود في قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي
يواجه مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا في الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2020/2019 عندما يواجه الفريق المفاجأة “لاسك النمساوي” الملقب بالحصان الأسود لنسخة هذا العام لما حققه من نتائج مميزة من قبل تحوله من دوري الأبطال إلى الدوري الأوروبي.
وبدأ لاسك موسمه بإقصاء بطل سويسرا “بازل” من الدور التأهيلي الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهزيمته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-2، لكنه فشل في مواصلة المشوار بسبب الخسارة من كلوب بروج البلجيكي في ذهاب وإياب الدور الإقصائي الثاني (0-1 و2-1).
وبعد التحول إلى الدوري الأوروبي، انتصر لاسك على أندية روزنبرج النرويجي وإيندهوفن الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي، خلال دور المجموعات، وفي مرحلة خروج المغلوب بالدور ال32 تجاوز عقبة ألكمار الهولندي في مجموع المباراتين 3-1.
الانتقام
وسيتوجب على أولمبياكوس تفادي الرغبة الانتقامية التي سيلعب بها فريق ولفرهامبتون لرد اعتبار البريميرليج من مأساة الخروج المُبكر لأحد المرشحين الأوائل لنيل اللقب “آرسنال” خاصةً وأن هذه النتيجة الصادمة تأتي بعد استعادة الفريق لمستواه المعهود تحت قيادة المدرب الإسباني “ميكيل آرتيتا”.
قمة المرحلة
لا شك أن مباراة إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي ستكون هي قمة المرحلة القادمة من الدوري الأوروبي، مع أفضلية لنادي روما الذي أظهر مستوى جيد خلال الفترة الماضية.
ونجا إشبيلية من الخروج في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام كلوج الروماني، حيث تأخر بهدف قاتل قبل خمس دقائق من نهاية مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب سانشيز بثخوان في عاصمة الأندلس، ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفار، ليبلغ إشبيلية الدور التالي بموجب هدف اعتباري بعد التعادل في رومانيا بنتيجة 1/1.
ويواجه الإنتر اختبارًا صعبًا هو الآخر عندما يواجه خيتافي الإسباني الذي فجر واحدة من أكبر مفاجآت هذا الموسم حين أطاح بأياكس أمستردام الهولندي.
والتالي نتيجة قرعة دور الستة عشر من الدوري الأوروبي موسم 2020/2019:
لاسك النمساوي – مانشستر يونايتد الإنجليزي
إشبيلية الإسباني – روما الإيطالي
إنتراخت فرانكفورت الألماني أو سالزبورج النمساوي – بازل السويسري
الإنتر الإيطالي – خيتافي الإسباني
فولفسبورج الألماني – شاختار دونيتسك الأوكراني
رينجرز الاسكتلندي – باير ليفركوزن الألماني
اسطنبول باشكشهير التركي (بلدية اسطنبول) – كوبنهاجن الدنماركي.
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