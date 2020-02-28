لماذا رقص ميرتنس أمام برشلونة..رقصة ستارتشي المثيرة للسخرية؟

جذب المهاجم الدولي البلجيكي “ديريس ميرتنس” الأنظار باحتفاله المثير بالهدف الذي سجله لنابولي أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما دفع البعض للتساؤل عن سر احتفال هداف الفريق السماوي في أوروبا هذا الموسم.

يرجع سر احتفال ميرتنس بعد هدفه في مباراة نابولي وبرشلونة لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى أحد العمال الإيطاليين ويُدعى “توماسو ستارتشي”، يعمل في مستودع بمدينة نابولي منذ العصر الذهبي للنادي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، أي أنه يؤازر الفريق منذ 43 عامًا.

ويحرص ديريس ميرتنس الذي سجل ستة أهداف لنابولي في دوري الأبطال هذا الموسم، على الاحتفال بالرقصة الخاصة لعامل المستودع الإيطالي بعد تسجيله لأي هدف مع الفريق، رغم أن تلك الرقصة في البداية كانت تثير للضحك والسخرية، لكنها تحولت فيما بعد إلى واحدة من أشهر الرقصات في جنوب إيطاليا.

ولم يجد ميرتنس فرصة أفضل من مباراة برشلونة لتسجيل هدف وإهداءه لتوماسو ستاراتشي بالرقص على طريقته الشهيرة، كنوع من العرفان لوفاءه وحبه الكبير لنابولي منذ عشرات السنين.