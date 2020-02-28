اونلاين | يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر| بث مباشر الزمالك اون لاين beIN Sport | يلا شوت الترجي مباشر| كورة اون لاين الزمالك بث مباشر يوتيوب

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، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الزمالك ونظيره الترجي، مساء اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2020، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا KORA GOAL:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا KORA ONLINE:-

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا:-

يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والترجي عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستذاع المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك والترجي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

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