اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر bein sport

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YALLA SHOOT يحل الفريق الكروي الأول YALLA KORA LIVE بنادي الترجي التونسي BEIN MATCH LIVE بطل دوري أبطال أفريقيا BEIN SPORTS LIVE ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الجمعة YALLA SHOOT أمام مضيفه الزمالك YALLA LIVE BLS على ملعب القاهرة الدولي KORA ONLINE BLS ضمن إطار منافسات KORA LIVE دور الثمانية KORA STAR BLS.

KORA STAR موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

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KORA ONLINE قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

BEIN SPORTS وكان الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك YALLA SHOOT قد أعلن عن قائمة الأبيض KORA LIVE التي تستعد لاستقبال بطل القارة الأفريقية على ملعب القاهرة الدولي KORA ONLINE لخوض مباراة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا KORA COOL ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا حيث ضمت القائمة كلا من:-

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد ابو جبل - محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما - اسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي - محمد عنتر.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو.

KORA LIVE قائمة الترجي التونسي ضد الزمالك

YALLA KORA LIVE وعلى الجانب الآخر كشف معين الشعلاني KORA STAR المدير الفني لفريق الترجي التونسي KORA LIVE عن قائمة بطل تونس YALLA SHOOT التي تستعد لمواجهة الزمالك BEIN SPORTS في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة KORA ON LINE وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: معز بن شيريفية، رامي جريدي.

خط الدفاع: محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران.

خط الوسط: كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوڤ، محمد علي رمضان.

خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسيني خنيسي. محمد علي بن حمودة.