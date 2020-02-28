اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي الدورى الانجليزي اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي الدورى الانجليزي اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نورويتش سيتي في تمام العاشرة مساءا خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب كارو رود معقل نورويتش سيتي، في افتتاح منافسات الجولة 28 لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

خسر ليستر سيتى 3 نقاط هامة في مشواره خلال الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب ” كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الـ27، من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

التقي الفريقان في الدور الأول في ديسمبر الماضي وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل تيم كرول للثعالب وسجل تيمو بوكي لنورويتش.

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مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

ليستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة خلف كلا من الوصيف مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط، وخلف المتصدر ليفربول بفارق 29 نقطة، فيما يتذيل نورويتش سيتي الترتيب برصيد 18 نقطة.