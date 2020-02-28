رياضة | معين الشعباني يعلن تشكيلة الترجي الرسمية لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معين الشعباني يعلن تشكيلة الترجي الرسمية لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في السادسة مساء اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة .

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

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خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.