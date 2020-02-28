رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمي

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محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام – محمد عبد الشافي فى خط الدفاع

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي فى خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرازق شيكابالا – كاسونجو.