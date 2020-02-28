رياضة | عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة ضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي غدًا السبت.

وقام المدرب السويسري باستبعاد كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

