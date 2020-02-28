رياضة | عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الأهلي ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر المدرب السويسري استبعاد كهربا من قائمة الفريق الأحمر لوجهة نظر فنية.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية صباح اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.