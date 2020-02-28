رياضة | رمضان صبحي يخوض تدريبات تأهيلية على "الرمل" للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يخوض تدريبات تأهيلية على "الرمل" للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الأخير للفريق الأحمر قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويؤدي الأهلي حاليا مرانه الأخير قبل مواجهة صن دوانز على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني.

ويخوض رمضان المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي.

ويؤدي رمضان التدريبات التأهيلية على الرمل تحت إشراف الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.