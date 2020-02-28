رياضة | إدارة يوفنتوس تفكر في إقالة ساري .. وأليجري يترقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة يوفنتوس تفكر في إقالة ساري .. وأليجري يترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت هزيمة فريق يوفنتوس أمام ليون الفرنسي الماضية ثورة عارمة داخل جدارن فريق السيدة العجوز.

وذكرت تقارير إيطالية أوردتها شبكة "لا ريبابليكا" الإيطالية وتناقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن خسارة يوفنتوس في المواجهة القادمة ضد إنتر ميلان في ديربي إيطاليا قد تعجل برحيل ساري هذا الموسم.

وأضافت ريبابليكا أن إدارة الفريق متمثلة في الثلاثي أندريا أنيلي وفابيو باراتيتشي وبافيل نيدفيد تعجبوا من تصريحات ساري عقب مباراة ليون، والتي هاجم فيها لاعبيه بضراوة.

وأبدى الثلاثي مخاوفهم مما هو قادم في الموسم الجاري، والذي قد ينذر بعواقب وخيمة ليوفنتوس حال إستمرار المشاكل بين ساري ولاعبيه.

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وتابعت التقارير، أن العديد من لاعبي الفريق لا يستطيعون إستيعاب فكر ساري في التدريبات، مما يحدث فجوة كبيرة بين اللاعبين والمدرب.

وقد يعود ماسيمليانو أليجري مرة أخرى لتدريب يوفنتوس في حال تم إقالة ساري، بعد أن أقيل من تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي.

ولا يزال أليجري مرتبطاً بعقد مع يوفنتوس رغم ترك الفريق، لكنه مستعد للعودة مرة أخرى، إذا نفذ صبر إدارة اليوفي على مدرب تشيلسي السابق.

يذكر أن ساري أشرف على تدريب يوفنتوس في 36 مباراة في جميع البطولات، فاز في 26 لقاء وخسر 5 مباريات وتعادل في مثلها.