رياضة | سامي قمصان: الأهلي استعد جيدًا لصن دوانز ولا يوجد ما يسمى بالثأر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي قمصان: الأهلي استعد جيدًا لصن دوانز ولا يوجد ما يسمى بالثأر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فريقه غدا أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لن تكون سهلة، لأنه سيواجه فريقًا مميزًا.

وأضاف قمصان :"استعدينا للمباراة جيدًا مثل أي مباراة وهي من 180 دقيقة شوط أول هنا في القاهرة والثاني في جنوب إفريقيا".

وأشار :"لدينا عدة غيابات مؤثرة في الفريق لكننا لدينا الثقة الكاملة في مجموعة اللاعبين المتواجدين".

وتابع :"فريق صن داونز مميز للغاية وتملك مدرب مميز ومجموعة كبير من اللاعبين، واستعدينا لهم جيدًا ودرسناهم".

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وأوضح :"الناحية المعنوية مهمة جدا، وتحدثنا مع اللاعبين فيها وضرورة نسيان ما حدث في الموسم الماضي ولا يوجد ما يسمى بالثأر".

النادي الأهلي الأكبر في إفريقيا، ويملك مجموعة كبير من اللاعبين".

وأتم حديثه :" المباراة عبارة عن شوطين هنا في مصر الشوط الأول والثاني في جنوب إفريقيا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونححق نتيجة إيجابية ونتأهل للدور نصف النهائي".