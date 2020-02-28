شكرا لقرائتكم خبر عن روما في مواجهة إشبيلية.. ومان يونايتد أمام لاسك بدور الـ16 للدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي، حيث يلتقي روما الإيطالي بنظيره إشبيلية الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بفريق لاسك لينز النمساوي. ويلتقي خيتافي الإسباني بإنتر ميلان الإيطالي، وكوبنهاجن الدنماركي بفريق باشاك شهير التركي، فيما يلعب رينجرز الأسكتلندي أمام باير ليفركوزن الألماني، وأوليمبياكوس اليوناني مع وولفرهامبتون الإنجليزي، وفولفسبورج الألماني وشاختار الأوكراني، فيما ينتظر فريق بازل السويسري الفائز من مباراة سالزبورج النمساوي وإينتراخت فرانكفورت، والتي تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية

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