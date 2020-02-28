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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماتيتش: سولسكاير أصبح أفضل بكثير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
أشار اللاعب نيمانيا ماتيتش إلى أن المدرب أولي غونار سولسكاير أصبح مدربا أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام واحد.
وردا على سؤال حول ما إذا كان النرويجي قد تحسن كمدرب، قال ماتيتش: "بالطبع، كل يوم يتحسن بالتأكيد. إنه يحصل على المزيد من الخبرة وسوف يتحسن".
وأضاف: "برأيي، إنه مدرب أفضل بكثير مما كان عليه منذ عام لأنه الآن يعرف جميع اللاعبين، فهو يعرف بالضبط ما يجب عليه فعله قبل المباريات، لذلك أعتقد أن مهمته مهمة للغاية بالنسبة إلى وظيفته".
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