شكرا لقرائتكم المقاصة يلعب مع "جينيس" وديا استعدادا لأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق المقاصة مباراة ودية أمام فريق نادي جينيس، في تمام الثالثة عصر غد السبت بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وتأتي ودية الغد في إطار استعدادات المقاصة لمباراة أسوان، المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري.

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وخاض فريق المقاصة مرانه صباح اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وأدى اللاعبون تقسيمة قوية على هامش المران شهدت حماسا وروحا عالية من كافة لاعبي الفريق.

وغاب عن مران الفريق اليوم الثنائي خالد أوتشو وصلاح ريكو بسبب الإصابة، حيث تعرض الأول لكدمة قوية في مشط القدم، فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الخلفية.