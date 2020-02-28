شكرا لقرائتكم محمد الكلية رئيسا لبعثة الإسماعيلي للمغرب لملاقاة الرجاء المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على إسناد رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة للمغرب لملاقاة الرجاء المغربى للمستشار محمد الكلية عضو مجلس ادارة النادى النادى والقائم بأعمال أمين الصندوق ، ومن المُقرر أن يلتقى الدراويش مع نادى الجونة فى الجولة الثامنة عشرة على استاد الإسماعيلية يوم 9 مارس المقبل فى الخامسة مساءً وهى المواجهة المحلية الوحيدة التى يلعبها الفريق الاصفر قبل السفر للمغرب.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلي خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز في مباراة دور الستة عشر في بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش في ربع النهائي.