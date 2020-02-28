شكرا لقرائتكم السقا يجتمع بلاعبي المصري قبل مواجهة نهضة بركان المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبي ناديه للحديث عن مباراة نهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء الاحد المقبل فى ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد السويس الجديد ، وخلال الجلسة طالب السقا اللاعبين بضرورة فتح صفحة جديدة بداية من التركيز فى مباريات الكونفدرالية ثم تعديل نتائج الفريق محلياً على صعيد بطولة الدوري مشدداً على ضرورة الالتزام وتجنب الخروج عن النص لتجنب العقوبات المغلظة.

وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر كما تم إسناد منصب المدير الرياضى ومدير الكرة بالنادى لعبد الظاهر السقا كابتن الفراعنة الاسبق.

وأعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري ، قائمة لاعبيه المختارة للانتظام فى المعسكر المغلق الذى يبدأ عصر اليوم، الجمعة، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى .

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وتضم قائمة المصرى 22 لاعبًا هم:

أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، محمود وادى، أوستين أموتو.

وولد السقا فى محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته فى نادى المنصورة ليبدأ رحلته الاحترافية فى العديد من الأندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الأسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة، حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الأساطير.

توج السقا مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية أعوام 1998 و2006 و2010 فضلا عن التتويج ببطولة كأس مصر موسم 2010 -2011 مع فريق إنبى قبل الاعتزال، كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالى، وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004.