شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. مصطفى محمد يقود الهجوم في تشكيل الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان الزمالك فى البطولة الحالية خاض مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذى واجه فيه جينيراسيون السنغالى ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجى اليوم، بعدما احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.