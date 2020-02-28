ليكرز يهزم ووريرز بسهولة في غياب جيمس

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لم يجد لوس انجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية اي صعوبة في الفوز على جاره غولدن ستايت ووريرز الجريح 116-86 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، على الرغم من خوضه المباراة في غياب نجمه ليبرون جيمس الذي يعاني من اصابة في الحالبين.

وبعد ان كانت النتيجة متقاربة في الربعين الاول والثاني (24-24 و30-28)، اجهز ليكرز على منافسه في الثالث بتسجيله 40 نقطة مقابل 17 فقط للخاسر ليضمن الفوز بنسبة كبيرة قبل ان يتفوق ايضا في الربع الاخير بفارق 5 نقاط.

والفوز هو السابع تواليا لليكرز في مباراة تألق فيها انطوني ديفيس بتسجيله 23 نقطة، في حين اضاف راجون روندو 12 نقطة. في المقابل، مني ووريرز بهزيمته الثامنة تواليا.

ورفع ليكرز سجله هذا الموسم الى 45 انتصارا مقابل 12 هزيمة.

اما افضل مسجل في صفوف ووريرز فكان اريك باسكال مع 23 نقطة، علما بان فريقه خسر جهود نجمه درايموند غرين لطرده بعد ارتكابه خطأين فنيين في الربع الثاني.

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وقاد توبياس هاريس فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على نيويورك نيكس 115-106 بتسجيله 34 نقطة، ليحقق فريقه انتصاره الـ28 على ملعبه مقابل خسارتين فقط.

واضاف شايك ميلتون 19 نقطة، بينها خمس ثلاثيات من اصل خمس محاولات، وآل هورفورد 15 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة. اما افضل مسجل في صفوف نيكس فكان جوليوس راندل مع 30 نقطة و10 متابعات.

وخاض سيكسرز المباراة في غياب نجميه الكاميروني جويل امبيد الذي يعاني من اصابة في كتفه، وبن سيمونز المصاب في ظهره.

ونجح نيكس في تقليص الفارق الى 5 نقاط فقط قبل نهاية المباراة بدقيقتين (107-102) بعد نجاح راندل في تسجيل رمية حرة، لكن هاريس رد بثلاثية ليعيد الفارق الى 8 نقاط ويمنح الفوز لفريقه.

واعرب مدرب سيكسرز عن اسفه لغياب نجميه بقوله "انه امر مؤلم، نحن نفتقد لنجمي مباراة "اول ستار".